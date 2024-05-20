Евросоюз принял важное для Украины решение

Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи Украине. Благодаря этому Киев получит €3 млрд только в 2024 году. 90% из этой суммы пойдет на содействие ВСУ, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский в соцсети Х.

Ожидается, что активы РФ будут приносить около €5 млрд прибыли в год, при этом Украина будет получать помощь дважды в год, пишет Bloomberg.

Согласно планам ЕС, Украине предоставят чистую прибыль от активов, полученную с 15 февраля. С этого дня, согласно отчетности бельгийского депозитария Euroclear за первый квартал, замороженные российские активы на сумму около €159 млрд принесли прибыль в размере €557 млн.

Прибыль, полученную до 15 февраля, Euroclear оставит себе для покрытия рисков — например, связанных с судебными исками в России. План ЕС также включает механизм, позволяющий депозитарию удерживать больше средств, если их окажется недостаточно для урегулирования любых внезапных рисков.