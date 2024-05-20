Песков заявил, что Зеленский «скатывается в истерику»

Президент Украины Владимир Зеленский в своих заявлениях скатывается «фактически в истерику». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводят российские СМИ.

«Различные представители Киевского режима, да и собственно сам Владимир Зеленский в последние дни делает много заявлений таких, весьма-весьма, иногда скатываясь фактически в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил Киевского режима на фронтах»,— прокомментировал Дмитрий Песков во время пресс-колла вчерашнее интервью Владимира Зеленского агентству Reuters.

Песков объяснил риторику президента Украины возросшим напряжением из-за успехов российской армии в боях и задержками в поставках оружия.

«Главное, скорее всего, растет понимание того, что даже если эта ритмичность поставки продукции военного назначения будет восстановлена каким-то образом, она все равно не позволит украинским вооруженным силам как-то поменять динамику на фронтах», — сказал Песков. По его словам, это «не добавляет уверенности и взвешенности» Киеву.

Накануне, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что для противостояния российской армии в небе Киеву не хватает 130 истребителей F-16. Он призвал страны НАТО задействовать свою авиацию в помощь Украине и сбивать российские ракеты. В интервью Зеленский рассказал, что в очередной раз запросил разрешение использовать западное оружие для ударов по российским территориям, однако ему отказали.