В России предложили запретить никаб

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в России нужно ввести запрет на ношение никаба.

«Обращу внимание еще на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены», — сказал Фадеев в интервью «Парламентской газете». По его словам, ношение никабов запрещено в некоторых странах Центральной Азии.

Он также предложил проверить деятельность ММА-клубов, где занимаются трудовые мигранты.

«Но, с другой стороны, почему трудовые мигранты выбирают не настольный теннис или бадминтон, а именно боевые искусства? Возникает очевидное подозрение, что эти десятки тысяч людей могут готовиться к чему-то очень нехорошему», — отметил Фадеев. По его словам, если есть у силовиков опасения, что возникновение подобных клубов может привести к экстремизму, то «с ними нужно поступать соответствующим образом».

При этом глава СПЧ полагает, что ужесточать правила получения российского гражданства не нужно, а также надо дать возможность приезжать в Россию мигрантам, судимым за нетяжкие преступления. Самой большой проблемой трудовых мигрантов Фадеев назвал образование анклавов, где перестает работать закон.

«Их не создают специально, просто мигранты тянутся друг к другу, предпочитают жить в определенных районах, а кто побогаче — покупают там квартиры. Главная беда в том, что в анклавах перестает работать закон, как мы видим на примерах Франции и Англии. И эту проблему можно решить только жесткими методами», - подчеркнул председатель СПЧ.