Третье золото Азербайджана на чемпионате мира в Японии

В японском Кобе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев.

Сегодня азербайджанский спортсмен Орхан Асланов завоевал золото в прыжках в длину в категории T13. Его результат – 7 метров 18 сантиметров.

Это первый титул чемпиона мира в карьере Асланова. После победы он заявил, что рассчитывает на успешное выступление и на Паралимпиаде в Париже.

Ранее золото в Кобе завоевали Ламия Велиева (бег на 100 метров) и Саид Наджафзаде (прыжки в длину).