Аэропорт Хитроу пишет об AZAL

Международный аэропорт Лондона Хитроу поделился на своей странице в Facebook публикацией, посвященной Azerbaijan Airlines (AZAL).

«Азербайджан благодаря сочетанию западного и восточного влияния является уникальной и увлекательной страной, в которой есть что исследовать, и AZAL готов стать вашим гидом», - говорится в публикации.

Также отмечается, что благодаря трем прямым рейсам из Хитроу можно совершить путешествие бизнес-классом AZAL на самолете 787-8, который представляет собой «идеальное сочетание эффективности, удобства и комфорта».