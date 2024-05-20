Замдиректора ЦРУ у Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял заместителя директора ЦРУ США Дэвида Коэна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я принял делегацию, возглавляемую заместителем директора Центрального разведывательного управления США Дэвидом Коэном", – написал премьер. 

В пресс-службе правительства в свою очередь сообщили, что на встрече обсуждались вопросы армяно-американской повестки и международные проблемы.