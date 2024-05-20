Замдиректора ЦРУ у Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял заместителя директора ЦРУ США Дэвида Коэна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Я принял делегацию, возглавляемую заместителем директора Центрального разведывательного управления США Дэвидом Коэном", – написал премьер.
В пресс-службе правительства в свою очередь сообщили, что на встрече обсуждались вопросы армяно-американской повестки и международные проблемы.
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