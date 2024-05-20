За последние годы, благодаря современным технологиям, ранняя диагностика порока сердца значительно упростилась. Специальное ультразвуковое исследование позволяет определить врожденный порок сердца еще на этапе беременности. Полученная информация о том, что у будущего ребенка сложный врожденный порок сердца, дает родителям возможность выбора — прервать или сохранить данную беременность.

Хотя в Азербайджане нет официальной статистики по количеству детей с врожденным пороком сердца, однако, судя по среднемировым показателям с этой болезнью рождается каждый сотый ребенок.

Десятимесячную Нилай Алиеву, родившуюся с этим диагнозом, оперируют в рамках ОМС уже во второй раз. Операцию девочке провели в «Liv Bona Dea».

«Когда я узнал, что такая операция входит в страховой пакет ОМС, у меня словно груз с плеч свалился! – поделился с нами отец новорожденной, Ниджат Асадов. - Ждать нас не заставили, дочку прооперировали сразу же…»

У только что родившейся Асры Асадовой детские кардиологи также диагностировали порок сердца.

С этим пороком родился единственный ребенок в семье Зейналовых. По словам главы семейства, Зейнала Зейналова, рабочего на одном из предприятий, он никогда бы не смог оплатить такую операцию для своего первенца. Однако на помощь пришла система ОМС, и ребенок был удачно прооперирован.

При этом, благодаря включению в Пакет услуг обязательного медицинского страхования операций детей с врожденным пороком сердца, сегодня она стала доступной каждой семье.

Чаще всего при врожденных пороках сердца прибегают к кардиохирургической операции – оперативной коррекции выявленной аномалии.

Ее отец, Мухаммед Алиев, рассказал нам, что первую операцию Нилай сделали в двухмесячном возрасте. Но поскольку у девочки были проблемы с дыханием, врачи решили провести повторную операцию.

Отметим, что в «Liv Bona Dea» действует «Детский кардиологический центр», оказывающий все услуги, включенные в Пакет услуг ОМС.

Также в прошлом году между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и ООО «Bona Dea Hospital» было подписано соглашение об операциях детям, рожденных с пороком сердца, за счет госбюджета.

Таким образом, услуги, не включенные в Пакет обязательного медицинского страхования, в «Bona Dea Hospital» оказывают на основании этого соглашения.

«Врожденные пороки сердца встречаются у одного из ста детей, что считается достаточно высокой статистической цифрой, - рассказал специалист по детской сердечно-сосудистой хирургии Шираслан Бахшалиев. - Другими словами, этот показатель колеблется от 8 до 12 на каждую тысячу новорожденных. 30 процентов из них являются критическими врожденными дефектами, требующими немедленного вмешательства. Таких больных следует оперировать в течение первого месяца после рождения.

До введения ОМС в этой сфере были серьезные проблемы. Потому, что с точки зрения периода интенсивной терапии, длительного пребывания в стационаре и потребности в квалифицированном персонале операции на открытом сердце являются весьма дорогостоящими. Так обстоят дела во всем мире. Словом, у нас, в Азербайджане, мало кто мог себе это позволить. Но после того, как они были включены в Пакет услуг ОМС, ситуация, практически, улучшилась».

По словам Шираслана Бахшалиева, введение ОМС облегчило также и работу профессионального медицинского персонала.

«Есть немало больных с врожденным пороком сердца, которым был поставлен диагноз и рекомендована операцию еще до внедрения ОМС, - говорит специалист. - Но у них просто не было денег. Сейчас эти люди вновь обращаются к нам. Мы уже проводили подобные операции».

Бахшалиев рассказал, что обследования, постановка диагноза и другие процедуры проводятся перед операцией довольно быстро и с заботой о пациенте.

«Родители не теряют время, а ребенку бесплатно делают операцию и помогают вернуться к нормальной жизни, - говорит он. - Не входящие в Пакет ОМС услуги оказываются на основе договора. Поэтому родители должны обращаться к врачам вовремя, чтобы лечение или операция дали желаемый эффект. В некоторых случаях именно из-за позднего обращения к врачам шанс для операции оказывается утерян. Дело в том, что часть врожденных болезней сердца совершенно не проявляется, выявить их можно выявить только при эхокардиографии. Однако большинство, особенно критичные, проявляются симптомами. После рождения ребенка основными симптомами порока сердца являются частое дыхание, плохое питание или недоедание, неспособность, несмотря на кормление, набрать хороший вес, усталость во время кормления, синяки под глазами и многое другое».

Шираслан Бахшалиев утверждает, что какие-то врожденные дефекты можно устранить инвазивно, однако большую часть – только хирургическим путем, с помощью операции на открытом или закрытом сердце.

«Современная медицина, - говорит Бахшалиев, - позволяет излечить порок сердца более чем у 90 процентов детей. После чего они смогут продолжить нормальную жизнь».