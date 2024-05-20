Грузия выдвигает условия США

Закон об «иноагентах» не понадобится Грузии, если США начнут следить за деятельностью неправительственных организаций (НПО) в закавказской республике и вкладывать деньги в ее экономику. Об этом говорится в официальном заявлении правящей партии «Грузинская мечта».

«Восстановление грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. Для этого нужно не давать обещаний с совершенно туманной перспективой и оскорбительным шантажом, а проявлять уважение к грузинскому государству и грузинскому народу», — сказано в заявлении.

Как отметили в «Грузинской мечте», США могут проявить «достойное отношение к Грузии и ее народу», в частности, отслеживая деятельность НПО в республике, чтобы те не вели «подрывную деятельность». Закон об «иноагентах» нужен Тбилиси именно для защиты своего суверенитета и государственной безопасности от попыток таких организаций нанести вред.

Кроме того, партия считает, что США стоит начать вкладывать средства в экономику Грузии, как они делали это в 2009-2011 годах. Такая помощь спасла республику, которую тогда возглавлял президент Михаил Саакашвили, от «экономического краха».

Также Вашингтон «докажет, что является стратегическим партнером Тбилиси», если отменит визы для грузин и подпишет с республикой соглашение о свободной торговле.

Помимо этого, «Грузинская мечта» требует до конца 2024 года открыть переговоры с Грузией по вступлению в Евросоюз (ЕС) и перестать шантажировать страну темой входа в объединение.