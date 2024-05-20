Ульвия Худиева, собкор 15:46

За последние годы Государственный Экзаменационный Центр принимает последовательные меры по совершенствованию сферы проведения экзаменов, а также проверки и оценивания знаний и навыков кандидатов в соответствии с современными требованиями. В частности, расширяется применение цифровых инноваций, связанных с проведением электронных, в том числе, международных экзаменов, с комплексной оценкой знаний и навыков в обновленном формате. А недавно в Центре был введен в эксплуатацию новый электронный экзаменационный корпус. Созданная здесь технологическая инфраструктура построена на современной инновационной платформе «частного облака». Она состоит из специального программного обеспечения и технологической инфраструктуры, позволяющей проводить электронные экзамены и управлять ими даже за пределами здания, по всей стране. В выходные дни прошлой недели в новом корпусе Государственного экзаменационного центра состоялся первый массовый экзамен конкурса Yüksəliş («Восхождение») по выявлению способностей. Экзамен, который проводился в две смены - в 10:00 и 15:00 - сдавали более 2400 участников.

Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде и журналисты наблюдали за экзаменом с самого начала в режиме реального времени из единого центра. В отличие от других зданий, где проводятся экзамены, в корпусе электронного экзамена для всех кандидатов созданы одинаковые условия. Контакт кандидатов друг с другом сведен к минимуму, а возможность переписать у соседа или спросить у него ответ ограничена. Трансляция со всех залов демонстрируется на больших мониторах, есть возможность немедленно вмешаться в случае возникновения какой-либо проблемы. Малейка Аббасзаде отметила, что электронный экзамен, проводящийся одновременно в одном здании можно рассматривать как первый шаг на пути к цифровизации массовых экзаменов. Как рассказала haqqin.az Малейка Аббасзаде, вводимый в эксплуатацию электронный экзаменационный корпус – это не просто очень большой проект, а принципиально новый этап в проведении экзаменов, в ходе которых оцениваются знания и навыки претендента, а также определяется уровень его компетентности.

«Мы должны использовать новые технологические возможности, созданные в этом корпусе, и измерять новые виды компетенций, - сказала Малейка Аббасзаде. - Мы создали комфортные условия для экзаменуемых, а новые технологии позволят нам держать под полным контролем электронные экзамены, которые проводятся не только в этом здании, но и по всей стране. В каждой сессии экзамен могут сдать до 850 человек. Это значит, что в течение одного дня экзаменационные задания выполняют 1.700 человек. Из 45-ти видов экзаменов, проводимых ГЭЦ на данный момент, больше двадцати проводились в электронном формате. Но количество участников на электронных экзаменах было в разы меньше, чем на бумажных экзаменах, что было обусловлено отсутствием базы, где можно было бы проводить электронные экзамены. С началом функционирования нового корпуса бумажные экзамены будут поэтапно переводиться в электронный формат. Помимо расширения возможностей и эффективности наших экзаменационных процессов, мы также объявляем о запуске цифровой экзаменационной системы в сфере образования Азербайджанской Республики. Все технологические решения были разработаны и введены в эксплуатацию одной из местных компаний, специализирующейся в области IT-решений и цифровизации. Центр оснащен новейшими технологиями, которые обеспечивают справедливые, безопасные и всесторонние критерии оценок». Малейка Аббасзаде отметила, что в электронном экзаменационном корпусе есть залы, отвечающие требованиям проведения всех существующих в мире видов экзаменов. «Мы создаем возможности для наших граждан сдавать здесь международные экзамены, - говорит глава ГЭЦ. – Как вы знаете, сегодня электронные экзамены проводятся по всей стране. Так вот, мы будем проводить их именно из этого здания». По ее словам, запуск экзаменационного корпуса – это первый шаг на пути к цифровизации массового процесса оценки знаний в различных областях. Она сообщила, что в будущем планируется размещать записи процесса экзаменов в интернете и таким образом предоставить их на обсуждение общественности. У центра уже есть такой опыт: вступительный экзамен на государственную службу был опубликован в интернете.

Кроме того, планируется создать базу общественных контроллеров, что станет одним из положительных нововведений. Таким образом, помимо контроллера, наблюдающего за экзаменационным залом, там будет находиться общественный контроллер. В рамках договора, заключенного с Центром, гражданин сможет следить за экзаменационным залом, и таким образом будет усилен контроль за предотвращением негативных явлений, которые могут ускользнуть от внимания контроллера в зале, таких как списывание или пронос мобильного телефона в экзаменационный зал. В новом корпусе электронных экзаменов также протестировали контроллеров на тему организации эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, к примеру пожара. Дело в том, что никакая техническая неисправность не должна повлиять на результаты кандидата. По словам Аббасзаде, педагоги-контроллеры проходят тренинги, а также отдельно – сертификацию. Не прошедших сертификацию педагогов не назначают на экзамены. Ханлар Ханларзаде, пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана проинформировавший haqqin.az о новом экзаменационном корпусе и его возможностях, сообщил, что в семиэтажном здании функционируют тринадцать экзаменационных залов на 850 мест, оснащенных современной инфраструктурой.