Корпус Малейки Аббасзаде инновационный прорыв
За последние годы Государственный Экзаменационный Центр принимает последовательные меры по совершенствованию сферы проведения экзаменов, а также проверки и оценивания знаний и навыков кандидатов в соответствии с современными требованиями. В частности, расширяется применение цифровых инноваций, связанных с проведением электронных, в том числе, международных экзаменов, с комплексной оценкой знаний и навыков в обновленном формате. А недавно в Центре был введен в эксплуатацию новый электронный экзаменационный корпус. Созданная здесь технологическая инфраструктура построена на современной инновационной платформе «частного облака». Она состоит из специального программного обеспечения и технологической инфраструктуры, позволяющей проводить электронные экзамены и управлять ими даже за пределами здания, по всей стране.
В выходные дни прошлой недели в новом корпусе Государственного экзаменационного центра состоялся первый массовый экзамен конкурса Yüksəliş («Восхождение») по выявлению способностей.
Экзамен, который проводился в две смены - в 10:00 и 15:00 - сдавали более 2400 участников.
Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде и журналисты наблюдали за экзаменом с самого начала в режиме реального времени из единого центра.
В отличие от других зданий, где проводятся экзамены, в корпусе электронного экзамена для всех кандидатов созданы одинаковые условия. Контакт кандидатов друг с другом сведен к минимуму, а возможность переписать у соседа или спросить у него ответ ограничена. Трансляция со всех залов демонстрируется на больших мониторах, есть возможность немедленно вмешаться в случае возникновения какой-либо проблемы.
Малейка Аббасзаде отметила, что электронный экзамен, проводящийся одновременно в одном здании можно рассматривать как первый шаг на пути к цифровизации массовых экзаменов.
Как рассказала haqqin.az Малейка Аббасзаде, вводимый в эксплуатацию электронный экзаменационный корпус – это не просто очень большой проект, а принципиально новый этап в проведении экзаменов, в ходе которых оцениваются знания и навыки претендента, а также определяется уровень его компетентности.
«Мы должны использовать новые технологические возможности, созданные в этом корпусе, и измерять новые виды компетенций, - сказала Малейка Аббасзаде. - Мы создали комфортные условия для экзаменуемых, а новые технологии позволят нам держать под полным контролем электронные экзамены, которые проводятся не только в этом здании, но и по всей стране. В каждой сессии экзамен могут сдать до 850 человек. Это значит, что в течение одного дня экзаменационные задания выполняют 1.700 человек. Из 45-ти видов экзаменов, проводимых ГЭЦ на данный момент, больше двадцати проводились в электронном формате. Но количество участников на электронных экзаменах было в разы меньше, чем на бумажных экзаменах, что было обусловлено отсутствием базы, где можно было бы проводить электронные экзамены. С началом функционирования нового корпуса бумажные экзамены будут поэтапно переводиться в электронный формат. Помимо расширения возможностей и эффективности наших экзаменационных процессов, мы также объявляем о запуске цифровой экзаменационной системы в сфере образования Азербайджанской Республики. Все технологические решения были разработаны и введены в эксплуатацию одной из местных компаний, специализирующейся в области IT-решений и цифровизации. Центр оснащен новейшими технологиями, которые обеспечивают справедливые, безопасные и всесторонние критерии оценок».
Малейка Аббасзаде отметила, что в электронном экзаменационном корпусе есть залы, отвечающие требованиям проведения всех существующих в мире видов экзаменов.
«Мы создаем возможности для наших граждан сдавать здесь международные экзамены, - говорит глава ГЭЦ. – Как вы знаете, сегодня электронные экзамены проводятся по всей стране. Так вот, мы будем проводить их именно из этого здания».
По ее словам, запуск экзаменационного корпуса – это первый шаг на пути к цифровизации массового процесса оценки знаний в различных областях.
Она сообщила, что в будущем планируется размещать записи процесса экзаменов в интернете и таким образом предоставить их на обсуждение общественности. У центра уже есть такой опыт: вступительный экзамен на государственную службу был опубликован в интернете.
Кроме того, планируется создать базу общественных контроллеров, что станет одним из положительных нововведений. Таким образом, помимо контроллера, наблюдающего за экзаменационным залом, там будет находиться общественный контроллер. В рамках договора, заключенного с Центром, гражданин сможет следить за экзаменационным залом, и таким образом будет усилен контроль за предотвращением негативных явлений, которые могут ускользнуть от внимания контроллера в зале, таких как списывание или пронос мобильного телефона в экзаменационный зал.
В новом корпусе электронных экзаменов также протестировали контроллеров на тему организации эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, к примеру пожара.
Дело в том, что никакая техническая неисправность не должна повлиять на результаты кандидата.
По словам Аббасзаде, педагоги-контроллеры проходят тренинги, а также отдельно – сертификацию. Не прошедших сертификацию педагогов не назначают на экзамены.
Ханлар Ханларзаде, пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана проинформировавший haqqin.az о новом экзаменационном корпусе и его возможностях, сообщил, что в семиэтажном здании функционируют тринадцать экзаменационных залов на 850 мест, оснащенных современной инфраструктурой.
Помимо этого, в здании есть залы, предназначенные для проведения собеседований и тренингов различного назначения, а также студия звукозаписи аудиоматериалов, используемых на экзаменах, помещения для оказания психологических услуг, большой зал приема граждан, столовая для сотрудников. В здании оборудован специальный пандус для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, а в залах созданы комфортные условия для кандидатов с ограниченными физическими возможностями.
У входа в каждый экзаменационный зал установлено электронное информационное табло с ответами на вопросы кандидатов, касающихся непосредственно проведения экзаменов.
По словам Ханларзаде, отныне кандидаты смогут выбирать даты экзаменов на несколько месяцев вперед. Кроме того, результаты каждого экзамена будут объявляться сразу же после его завершения.
Гюльмира Исаева, заведующая сектором организации электронных экзаменов отвечая на вопросы haqqin.az о международных экзаменах, рассказала, что теперь желающим на них участвовать не придется тратить время и деньги на поездки в другие страны для сдачи экзаменов. В новом здании можно будет сдавать экзамены TOEFL, SAT, Pearson и другие международные экзамены. Требования к экзаменационным залам варьируются в зависимости от международных экзаменов. Залы построены в точном соответствии с международными стандартами вышеуказанных экзаменов. Каждый из них оборудован перегородками со звукоизоляцией, полностью исключающей возможность кандидатов общаться друг с другом.
«Для проведения международных экзаменов мы располагаем тремя залами по 18 мест в каждом, - рассказала Гюльмира Исаева. - Во время сдачи экзамена, помимо наблюдателей, за залом следят видеокамеры. Взгляните, в этом зале на каждом столе также установлены камеры, а за компьютерами ведется круглосуточное наблюдение».
Далее знакомимся с процессом проверки экзаменационных заданий, требующих письменных ответов. Этот процесс также управляется из этого корпуса. Педагог (так называемый маркер),проверяющий письменные задания, сидя за компьютером у себя дома, перед началом проверки подключается к системе распознавания лиц, обеспечиваемую искусственным интеллектом.Эта система продолжает процесс распознавания на протяжении всей работы маркера в системе. После того, как система идентифицировала его личность, открывается страница с отсканированными заданиями. Маркер проверяет задания на основе представленных критериев оценки, при этом не зная имени абитуриента. Одно и то же задание проверяют два преподавателя, между которыми отсутствует визуальный контакт. Оценка обоих преподавателей должна совпадать, в противном случае система автоматически перенаправит задание третьему преподавателю. Проверка каждого вопроса проходит в несколько этапов.
По словам Исаевой, новая система представляет собой экзамены, включающие мультимедийные технологии, ситуационные задания и оценку устной речи, а также предлагает комплексную оценку знаний и навыков кандидатов в модернизированном формате.
Хадиджа Азимова, заведующая отделом организации собеседований, знакомит нас с помещениями, в которых проводят собеседования по приему на государственную службу. Известно, что эта процедура осуществляется в два этапа – вначале тестирование, затем - собеседование. Каждая комната, где проходит этап собеседования, оснащена современным оборудованием.
«Этап собеседования проходит в онлайн режиме, - уточняет Азимова. - Кандидаты участвуют в собеседовании, находясь в этой комнате. С их согласия осуществляется видеозапись собеседований. Такие помещения есть и в районных подразделениях».
Созданная в здании система позволяет контролировать и управлять тринадцатью экзаменационными залами, а также экзаменами, проводимыми в том или ином регионе.
После этого планируется развивать платформу с использованием более современных инструментов (в том числе и искусственного интеллекта), включая применение мультимедийных технологий, ситуационных задач, тестирования навыков письма и разговорной речи.