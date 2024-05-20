Спецслужбы Турции провели новую операцию против сторонников организации ФЕТО (признана террористической и запрещена Анкарой), задержано 46 человек, которые занимают различные должности в госструктурах. Об этом в соцсети Х сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

"Операция против сторонников ФЕТО проведена в 28 провинциях, задержано 46 человек, в том числе в Анкаре и Стамбуле", - отметил министр.

По его данным, операция проведена в рамках расследования прокуратурой Анкары "дела полицейских" - представителей правоохранительных органов, связанных с ФЕТО.

Турецкие власти обвиняют организацию ФЕТО, которую возглавляет проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, в организации попытки госпереворота 15 июля 2016 года. Она была подавлена, в результате противостояния погибли 253 человека, 2,2 тыс. пострадали. В Анкаре неоднократно требовали от США выдачи Гюлена, однако эти попытки пока результатов не дали.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет преследовать сторонников ФЕТО до тех пор, пока последний ее представитель не будет привлечен к ответственности.