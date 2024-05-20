В Новой Каледонии оценили ущерб от беспорядков

Сумма ущерба, нанесенного предприятиям в Новой Каледонии в ходе протестов, может достигать 1 млрд евро. Такие данные привел председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Новой Каледонии Давид Гийен, пишут французские СМИ.

"На сегодняшний день мы приближаемся к 1 млрд евро", - сказал он и добавил, что пострадали все отрасли экономики – от промышленности до торговли, "особенно автосалоны".

В Новой Каледонии 15 мая ввели чрезвычайное положение на 12 дней, к охране портов и аэропортов привлекли военных.

Протесты в Новой Каледонии инициированы предлагаемой поправкой в конституцию, предусматривающей предоставление широких избирательных прав на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим на острове более 10 лет. Демонстранты неоднократно подчеркивали недопустимость внесения французским правительством законодательных изменений без учета позиции местного населения и сообщали, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.