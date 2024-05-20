Синоптики распространили предупреждение

Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологии заявляет, что 22-23 мая в горных и предгорных районах Азербайджана, а с 24 по 27 мая в некоторых регионах прогнозируются осадки.

Согласно сообщению, в Нахчыванской Автономной Республике, Газах-Гянджинском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Горно-Ширванском, Центрально-Аранском, Ленкорань-Астаринском регионах, Карабахе и Восточном Зангезуре ожидаются интенсивные осадки, грозы и град, в высокогорных районах – снег.

Днем с 24 по 26 мая ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с, местами - до 23-28 м/с.

Прогнозируется повышение уровня воды в реках Кура, Араз, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Ленкорань-Астаринского региона возможны кратковременные сели.