Громкий арест в России
Арестован экс-командующий 58-й армии ЮВО Иван Попов. Генерал-майора подозревают в продаже металла, который шел на оборонительные сооружения в Запорожской области, сообщают российские СМИ.
Отмечается, что против Ивана Попова возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере: генерал-майор вместе с неким предпринимателем из Кубани и другим офицером Южного военного округа организовал схему по продаже металлоизделий, купленных для строительства укреплений в Запорожской области. Попова подозревают в продаже больше двух тысяч тонн металла за пределы региона. Общая сумма ущерба оценивается в более 100 млн рублей.