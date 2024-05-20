Евросоюз и Молдова договорились
Евросоюз и Молдова подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности, которое называют первым подобным документом для ЕС, заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.
Он отметил, что соглашение с Молдовой является первым подобным для ЕС. От имени Молдовы документ подписал премьер-министр Дорин Речан, со стороны Евросоюза – верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности.
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