Катар о решении МУС по Нетаньяху

Катар непричастен к решению главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) о требовании выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны этой страны Йоава Галанта, а также лидеров ХАМАС. Об этом пишет палестинское агентство Maan со ссылкой на пресс-службу МИД Катара.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что ответственность за прекращение работы КПП «Рафах» лежит на Израиле.

«Закрытие КПП усугубляет гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Мы призываем международное сообщество защитить конвои с гуманитарной помощью от атак», - отметили в МИД.

В заявлении также говорится о переговорах между Израилем и ХАМАС, в которых Катар выступает посредником.

«Тупик, в который зашли наши посреднические усилия, не заставляет нас прекратить контакты с причастными сторонами. Тем не менее переговоры о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками могут сойти на нет», – заключили в ведомстве.