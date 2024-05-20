Отдел информации 16:57

Мировые СМИ публикуют различные конспирологические версии гибели президента Ирана Ибрагима Раиси и сопровождавших его высокопоставленных лиц. Само собой, в первых рядах «предполагаемых виновников» фигурируют Израиль и США. Подобную версию выдвигают даже израильские и американские СМИ, а также эксперты. Но насколько главные враги Ирана заинтересованы в произошедшем? По мнению авторов недавно вышедшей заметки издания The Economist, израильтяне не пошли бы на убийство Раиси ввиду абсолютной «глупости» такого действия. «Израиль и его силовые структуры вряд ли имеют отношение к крушению вертолета, приведшего к гибели президента Ирана Ибрагима Раиси», - подчеркивают обозреватели издания.

По их мнению, Иерусалим и ЦАХАЛ однозначно не пошли бы на такой рискованный шаг, поскольку убийство Раиси израильтянами стало бы однозначным объявлением войны и вызвало бы немедленный ответ иранцев. Кроме того, авторы The Economist отмечают, что этот шаг был бы не только опасным, но и откровенно глупым, поскольку Раиси не являлся лидером Ирана и уступал по влиянию духовным и военным лидерам. «Было бы глупо идти на подобный риск, чтобы убить Раиси, крайне непопулярного политика, который на самом деле не имеет решающего голоса во многих важнейших политических решениях Ирана», - подчеркнули аналитики. Отвечая на вопрос, кто же действительно может быть причастен к катастрофе президентского вертолета, в The Economist отметили возможность участия внутренних врагов Раиси. Именно они, по мнению экспертов, и могли подстроить все таким образом, что президент полетел на устаревшем вертолете, техническое состояние которого оставляло желать лучшего.

Однако в Белом доме все еще опасаются, что Тегеран может официально обвинить США и Израиль в произошедшем, пишет издание Politico со ссылкой на свои источники. По данным источника, Вашингтон внимательно следит за реакцией Тегерана, рассчитывая на сохранение регионального статус-кво и в то же время опасаясь, что гипотетические обвинения могут привести к эскалации напряженности в отношениях с Израилем. По мнению американских властей, в ближайшее время в политике Ирана вряд ли произойдут изменения. Как пишет Politico, 19 мая американские власти с тревогой следили за поисково-спасательной операцией, «часами размышляя о том, как крушение может изменить ситуацию на Ближнем Востоке». В какой-то момент вопрос «неужели так начнется Третья мировая война?» не считался сумасшедшим, сообщил один из собеседников издания. Отметим также, что Иран обратился за помощью к США в поисках разбившегося вертолета. Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил журналистам, что США были готовы помочь, но не смогли выполнить просьбу Тегерана «из-за трудностей с логистикой». Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее обратил внимание на то, что санкции США привели к отсутствию запасных частей для вертолетов в исламской республике, назвав Вашингтон «одним из главных виновников» произошедшего. В Белом доме назвали эти обвинения нелепыми.

В ответ Миллер заявил, что власти Ирана ответственны за использование старого вертолета в плохих метеоусловиях. «Каждая страна, кем бы она ни была, сама несет ответственность за обеспечение безопасности и надежности своего оборудования, включая гражданскую авиацию. Так что это совершенно беспочвенное обвинение», – сказал Миллер представителям СМИ. По словам дипломата, Тегеран «сам виноват», что использовал произведенный 45 лет назад вертолет в неблагоприятных погодных условиях. Миллер добавил, что власти Ирана используют правительственный авиапарк для перевозок оборудования «в поддержку терроризма». Между тем заявления турецких СМИ усиливают подозрения конспирологов. По данным источников иранских спецслужб, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан и другие высокопоставленные лица, которые оказались на одном борту с Раиси, изначально должны были лететь на другом вертолете.