В Армении задались вопросом: «Почему церковь не платит налоги?»

Председатель армянского парламента Ален Симонян заявил о необходимости пересмотреть отношение к налогообложению церкви в стране на фоне протестов в Ереване, которые возглавляет архиепископ Баграт Галстанян. Об этом сообщают армянские СМИ.

«Необходимо обсудить, почему церковь не платит налоги, и вообще с юридической точки зрения нужно пересмотреть, что ставит священника... выше, чем обычного бизнесмена.

Хватит уже играть на наших эмоциях, истории, и, уже работая в политике, идти собирать деньги у диаспоры. Продавать свечи, кока-колу, вино, иметь рестораны и не платить налоги», — сказал Симонян во время правительственного заседания.

С 9 мая в центре Еревана у здания правительства проходят митинги с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном.

10 мая Баграт Галстанян, который стал одним из тех, кто возглавил акцию протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.