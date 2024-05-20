В Польше будут расследовать «российское влияние»

Премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился созвать комиссию по расследованию "российского и белорусского влияния" на ситуацию в республике. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров, трансляция которой ведется в социальных сетях канцелярии Туска.

"Я дал распоряжение созвать комиссию по расследованию российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша в период с 2004 по 2024 год", - сказал глава правительства.

Председателем комиссии назначен начальник Службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик.