Кадыров заявил об отставке своего соратника
Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия в связи с переходом на другую должность, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Иса Тумхаджиев, занимавший пост первого заместителя Хучиева.
На какую именно должность перешел Муслим Хучиев, Кадыров не сообщил.
«Я уверен, что на новом месте он проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует высокий профессионализм», — говорится в Telegram-канале Кадырова.
Хучиев занимал пост председателя правительства с 2018 года.