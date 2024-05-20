Призыв из Москвы армянским войскам, дислоцированным на границе с Азербайджаном

Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:03

Ведутся последние приготовления к тому, чтобы Ереван вернул Баку четыре села Газахского района. Делимитация границы между селами Киранц Тавушской области Армении и Хейримли Газахского района Азербайджана уже завершена. Там установлены пограничные посты и размещены армянские пограничники. По сообщениям армянских СМИ, 2 дома и 3 магазина, построенные жителями села Киранц на землях, входивших в административную территорию Хейримли в годы оккупации, передадут под контроль Азербайджана. Согласно достигнутой договоренности, пограничники с обеих сторон будут охранять делимитированную и демаркированную часть границы.

Отметим, что с 2016 года участок границы Азербайджана с Арменией, проходящий в направлении Газахского района, контролируют погранвойска. Теперь, после вывода подразделений армянской армии с оккупированных территорий, пограничники Азербайджана продвинутся вперед и заступят на службу на демаркированной линии границы. Однако оппозиционно-реваншистские силы в Армении такая ситуация не устраивает: они продолжают попытки помешать реализации соглашения между Баку и Ереваном. Один из представителей этих сил, бывший министр обороны Армении, лидер движения «Всеармянский фронт» Аршак Карапетян, находящийся сейчас в Москве, призвал подразделения армянской армии не подчиняться приказу об отходе с занимаемых ими позиций. «Мне известно, что существует письменный приказ, подписанный высокопоставленным генералом, об отступлении с этого направления, позорном отступлении», — сказал Карапетян, комментируя события, происходящие в приграничном Киранце. Карапетян, обращаясь к офицерскому составу армии, заявил, что «во время службы они должны подчиняться соответствующему уставу, но каждый, кто носит звание офицера, также обязан при необходимости пожертвовать своей жизнью». «Мы должны сделать все, чтобы сохранить свою честь и победить», — говорит Карапетян.

На съезде движения 5 апреля Карапетян заявил, что движение продолжит свою деятельность в форме политической партии и подало документы на регистрацию. Однако Минюст Армении отказался регистрировать партию, что сам генерал назвал «приказом властей». Газета «Паст» утверждает, что армянские власти обеспокоены постепенным ростом авторитета Карапетяна. Мол, число его сторонников стремительно растет. Однако это заявление ничем не доказано. Хотя Карапетян выразил свою поддержку движению, возглавляемому священником Багратом Галстаняном, его шансы сформировать самодостаточную электоральную базу в Армении очень малы. Дело в том, что любая пророссийская сила в Армении быстро маргинализируется, и это один из главных факторов, удерживающих Пашиняна у власти. Что касается самого Галстаняна, то его движение, фактически возглавляемое Робертом Кочаряном и другими, потерпело крах. Несмотря на все попытки, Баграту не удалось заручиться поддержкой масс, достаточной для оказания давления на власть. Но сдаваться преподобный не собирается и каждый день пытается инициировать формальную процедуру импичмента Пашиняна в парламенте, проводя встречи с различными группами, политическими деятелями.

Сегодня один из таких контактов Галстанян провел в одном из отелей Еревана с сепаратистами из Карабаха. В этой встрече приняли участие как бывшие «официальные лица» сепаратистов, так и «рядовые» карабахские армяне. Сепаратисты выразили поддержку движению во главе с Галстаняном. В частности, генерал Виталий Баласанян объявил о присоединении к этому движению и сделал ряд политических заявлений, нарушив длительное молчание. Источники власти сообщают, что оппозиция раздает деньги карабахским армянам и вовлекает их в свои митинги. Встреча с сепаратистами прошла за закрытыми дверьми, но, как стало известно, Галстанян обсудил с ее участниками способы вновь поднять «карабахский вопрос» и использовать его в политической борьбе. Одна из участниц встречи, Нелли Григорян, называющая себя «депутатом», в беседе с журналистами заявила, что вся вина «за потерю Карабаха» лежит на премьер-министре Николе Пашиняне и его «хунте». «Все это не произошло бы, если бы он не подписал в Праге документ о том, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана», — заявила Григорян.