Польша призвала не сравнивать Нетаньяху и ХАМАС

Попытка Международного уголовного суда (МУС) поставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидеров ХАМАС в один ряд неприемлема. Об этом во вторник, 21 мая, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, Нетаньяху также разделяет ответственность за кризис на Ближнем Востоке.

«Но попытка показать, что премьер Израиля и лидеры ХАМАС - одно и то же, втягивание туда международных учреждений, каковым является МУС, - это недопустимо», - сказал Туск во время конференции, трансляцию которой польский Кабмин вел на странице в социальной сети X.

20 мая прокурор МУС Карим Ахмад Хан выпустил заявление, в котором потребовал выдачи ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Суд обвиняет политиков в совершении военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных на территории Палестины с 8 октября 2023 года.

Также МУС намерен добиваться выдачи ордеров на арест для трех лидеров палестинского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мохаммеда Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Хании. По мнению органа, эти люди совершали преступления против человечности в Израиле и Палестине с 7 октября 2023 года.