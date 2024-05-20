21 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новым послом Украины в Баку Юрием Гусевым, сообщили в МИД.

Как сообщили в министерстве, на встрече была обсуждена повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, а также вопросы региональной безопасности. Байрамов поздравил посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

Гусев поблагодарил за теплый прием и отметил, что не пожалеет усилий для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Украиной.

В ходе встречи, как сообщается, также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.