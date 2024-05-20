Удар Украины по российскому ракетному кораблю
Недавно в сети появилась неофициальная информация о поражении носителя «Калибров» - российского корабля «Циклон». Сегодня Генштаб Украины подтвердил данную информацию.
«По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800», - говорится в заявлении Генштаба.
Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отмечал, что в случае подтверждения поражения Силами обороны во временно оккупированном Крыму российского ракетоносителя «Циклон» это будет означать, что враг не сможет запускать ракеты «Калибр» с близкого расстояния.