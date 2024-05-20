Галстанян заявил, что у Пашиняна «нет выхода»

Нынешние власти Армении должны уйти, у них «нет другого варианта». Об этом заявил на встрече с экспертами, аналитиками, политологами и представителями общественных организаций 21 мая предстоятель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян.

«Речь идет о формах ухода, что мы обязательно реализуем 26-го числа и в последующие дни. Могут быть тревоги, могут быть страхи по части того, чтобы сказать, мол, упустили возможность. Мы не упустили ни одной возможности. В жизни ничего не происходит само по себе», - заявил Галстанян.