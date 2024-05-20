Мехрибан Алиева поздравила Хидаята Гейдарова с победой на чемпионате мира фото
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Хидаята Гейдарова с победой на чемпионате мира в ОАЭ.
Напомним, Хидаят стал вторым после Эльхана Мамедова азербайджанским дзюдоистом, кому удалось завоевать золото ЧМ среди взрослых.
"Искренне поздравляю дзюдоиста Хидаята Гейдарова с завоеванием звания чемпиона мира! - говорится на официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram. - Блестяще выступив и проявив силу воли, целеустремленность и мастерство, он одержал яркую, убедительную победу! Спасибо за упорный труд, за радость, подаренную азербайджанским болельщикам! Желаю нашему спортсмену крепкого здоровья, новых побед и достижений!".