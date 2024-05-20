Зеленский: «Где инструкторы НАТО в Украине? Не вижу»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times прокомментировал заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что инструкторы НАТО якобы находятся в Украине и обучают украинских солдат.

«Я не вижу инструкторов НАТО в Украине, обучающих украинских солдат, разве что на словах», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что НАТО должно сбивать российские ракеты в полете над Украиной – без пересечения самолетами украинского воздушного пространства - говоря, что это будет чисто оборонительной тактикой.

Украинский лидер отметил, что основной причиной колебаний стран Запада является страх перед ядерной эскалацией, которая явно преувеличена.

По его словам, российский президент Владимир Путин воздержится от применения ядерного оружия в Украине из чувства самосохранения.

«Возможно, он иррационален, но он любит свою жизнь», - сказал Зеленский.

Он также предположил, что существует еще одна причина колебаний Запада. Президент считает, что некоторые страны стремятся сохранить торговые и дипломатические связи с Россией.

«Все держат двери слегка приоткрытыми», - сказал Зеленский.