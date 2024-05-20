Разговор спикеров парламента Армении и Украины
Спикер парламента Армении Ален Симонян по инициативе украинской стороны провел телефонный разговор с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, сообщила пресс-служба парламента Армении.
Стороны, как сообщается, обменялись мнениями о возможности расширения межпарламентских связей между двумя странами, обсудили ситуацию на Южном Кавказе и в Украине, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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