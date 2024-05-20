Германия не собирается сбивать российские ракеты

Западное сообщество «уже отвергло» идею о бесполетных зонах над Украиной, поскольку это означало бы «вовлечение в боевые действия». Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в Латвии, его слова приводит агентство Reuters.

Ранее с аналогичными словами выступал канцлер ФРГ Олаф Шольц и официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

Таким образом Писториус отреагировал на начавшуюся с подачи нескольких депутатов Бундестага дискуссию о защите воздушного пространства Украины. По их предложению, благодаря западным системам ПВО, установленным на границах Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, можно было бы создать безопасную зону глубиной до 70 км.