Новый министр обороны России дал семь обетов Богородице

По неизвестным причинам чиновник, на тот момент занимавший пост помощника президента России по экономике, решил продать эту недвижимость в 2018 году. Особняк оценивался в 600 тысяч евро с возможной скидкой в 60 тысяч из-за срочности.

За год до продажи виллы Белоусов положил на счет в мальтийском Bank of Valletta 600 тысяч евро (35,8 млн рублей по самому низкому курсу на тот момент). В 2018-м банк прислал чиновнику письмо с просьбой подтвердить происхождение средств. Согласно декларациям Белоусова, за 2012–2017 годы он заработал суммарно 40,7 млн рублей.

Таким образом, чтобы накопить 600 тысяч евро, он должен был пять лет откладывать большую часть своей зарплаты. Bank of Valletta отказался предоставить информацию, заморожен ли счет Белоусова из-за санкций Евросоюза, введенных в связи с вторжением России в Украину.

Также Белоусов дал семь обетов Богородице. Они перечислены в документе, который он пересылал сам себе около 20 раз с 2013 года. В нем чиновник обещает божьей матери заниматься ежедневным планированием и спортом, читать по 30 страниц в день, не гневаться и не завидовать, правильно питаться, каждый день молиться о родителях и соблюдать «правила секс-гигиены» («блюсти чистоту к женщинам»). Из личной переписки Белоусова стало известно, что последний пункт соблюдался им не всегда.