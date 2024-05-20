Литва готова отправить военных инструкторов в Украину

Вильнюс готов послать в помощь Киеву своих военных инструкторов, работавших в Украине до начала войны, в рамках коалиции, которую мог бы возглавить Париж. Об этом в эфире местного телеканала LCI заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы могли бы вновь направить инструкторов в Украину, тех, которые уже там присутствовали. Литва готова присоединиться к коалиции по обучению украинских военных, возглавляемой, например, Францией", – сказал он.

Ландсбергис добавил, что, по его мнению, Европе не стоит рассчитывать на содействие Китая в урегулировании российско-украинского конфликта на условиях Киева.

"Бесплатно ничего не делается – Китай всегда будет требовать что-то взамен", – считает министр.