Зеленский позвонил Алиеву

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня позвонил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе беседы, как сообщается, главы государств обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества в энергетической, торговой и других отраслях.

Алиев и Зеленский отметили, что соответствующим структурам обеих стран будут даны соответствующие поручения в связи с реализацией совместных проектов сотрудничества.