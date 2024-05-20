18-летний Ахмат Кадыров, старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен на пост министра по физической культуре и спорту региона. Об этом сообщил сам Кадыров-старший в своем телеграм-канале.

«На должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров. Ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя Администрации главы и правительства ЧР», — написал политик.