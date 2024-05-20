Украина столкнулась с нехваткой бронетехники

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не располагают достаточным количеством тяжелой техники и не могут обеспечить ею недавно мобилизованных, пишет журнал Forbes.

Издание отмечает, что нехватка тяжелой техники настолько острая, что недавно сформированная как механизированная 153-я бригада фактически превратилась в пехотное подразделение - 153-ю ОПБр.

"Украинцы не совсем готовы ездить в бой на гольф-карах. Но ситуация может измениться, если дефицит транспортных средств усилится", – отмечает Forbes.

В целом, сказано в материале издания, мобилизация может увеличить численность сухопутных войск Украины, состоящих из 100 бригад, примерно на 10 процентов. Однако увеличение численности украинской армии значительно опережает ее механизацию. Доказательством тому является то, что большинство новейших бригад пехотные.

"Этот недостаток механизации не катастрофический для Украины, пока украинские войска находятся в обороне и им не нужно быстро наступать под обстрелом. Но если они когда-нибудь пойдут в атаку, украинцам понадобится больше транспортных средств для всех тех новых войск, которые они мобилизуют", – резюмирует Forbes.