Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 22:23

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден, похоже, соревнуются, кто из них будет самым нелепым лидером нации. В этом нелегком состязании Трамп пока набирает больше очков. Выступая на днях в Техасе на годовом собрании влиятельной Национальной оружейной ассоциации, в присутствии тысяч консервативных американцев, его поддерживающих, он бодро зачитывал текст по телесуфлеру. Но после слов «Америка самая великая нация в истории человечества» вдруг замолчал.

Как пишут американские СМИ он «glitched out and froze» - отключился и, так сказать, заморозился. «Заморозка» продолжалась целых 30 секунд, в течение которых Трамп молчал, глядя перед собой, и лишь покачивал головой. Аудитория ждала, чем все это закончится. Наконец он очнулся и продолжал: «Но сейчас мы стали незадачливой нацией, переживающей упадок». С таким утверждением и не поспоришь. Демократический стратег Гарри Сиссон пишет в социальной сети: «Трамп был заморожен полминуты. Совершенно ясно, что он непригоден, чтобы служить стране. Его умственный потенциал деградирует очень быстро. Это совершенно ясно. Ему нужно как можно скорее выбыть из гонки». «Сами вы дураки, демократы», - так приблизительно ответил Трамп на обвинения в умственной неполноценности. — Это вы все время отключаетесь и замораживаетесь. А я просто слушал музыку. Стандартная ситуация для каждой речи». По мере того, как приближаются первые дебаты между кандидатами (они запланированы на 27 июня) взаимные обвинения в когнитивном диссонансе становятся все более частыми. Трамп только что потребовал, чтобы Байдену сделали тест на употребление психотропных средств. По его словам, тот, выступая в марте перед Конгрессом с речью «О положении в стране», «летал как воздушный змей».

Сторонники тут же поддержали Трампа. «Я присутствовал на выступлении Байдена и у меня сложилось впечатление, что он был неестественно возбужден, - говорит конгрессмен-республиканец Грег Мерфи. — Я не думаю, что он так долго мог в нормальном состоянии держать всю концепцию речи в своей голове». В день выборов в ноябре Трампу будет 78 лет. Байдену через пару недель после выборов исполнится 82. Никогда еще две ведущие партии страны не выдвигали кандидатами в президенты столь пожилых людей. Никогда еще не было таких подозрений нации, что эти кандидаты демонстрируют столь заметную умственную деградацию. По опросу, проведенному в марте, 77 процентов зарегистрированных избирателей посчитали, что Байден «слишком стар, чтобы быть президентом». В отношении Трампа такого же мнения придерживались 52 процента. В апреле 62 процента сказали, что «Байден не обладает умственным потенциалом, чтобы руководить страной». 48 процентов сказали то же самое о Трампе.

В поисках ответов на свое беспокойство американцы обращаются к ученым. Но из них лишь единицы готовы, учитывая экстраординарную важность темы, говорить под запись. И почти никто не готов определить верхнюю границу возраста для того, чтобы исполнять обязанности президента. В основном все объяснения носят успокаивающий характер. Зачем, в самом деле, волновать людей? «Очень важно понять, что старый ум является одновременно и мудрым умом, - говорит Еар Миллер, профессор нейробиологии в Массачусетском технологическом институте. — Знания и опыт очень многое значат и тем, кто ими обладают, вполне можно простить незначительные ляпы в речи». По части ляпов и у Байдена, и у Трампа все «хорошо». Первый, говоря о президенте Франции Макроне, назвал его Миттераном. Второй вместо Никки Нейли, его конкурента на стадии праймериз, несколько раз назвал Нэнси Пелоси, в прошлом спикера Палаты представителей. В прошлом Америка уже сталкивалась с возрастными проблемами своих президентов, хотя и не в такой степени, как сейчас. Когда Рональд Рейган боролся за переизбрание на второй срок, ему было 73 года. На первых дебатах с Уолтером Мондейлом он нередко запинался, не найдя нужных слов, давал повод избирателям подозревать у него деменцию. Но на втором раунде дебатов он произнес такую фрау: «Я не буду эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность моего оппонента». И выиграл дебаты.