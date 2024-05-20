Гибель президента Ирана Ибрагима Раиси — большая потеря, это был «человек слова», с которым «можно было уверенно работать», заявил Владимир Путин во время встречи со спикером Госдумы Владимиром Володиным.

Путин также сообщил, что Володин 22 мая вылетает в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии прощания с Эбрахимом Раиси. Президент России попросил Володина передать руководству Ирана, что РФ «рассчитывает на развитие отношений между странами в прежнем ключе».

«Гибель президента Раиси — большая потеря, прежде всего, конечно, для Ирана, — сказал он. — Это был очень надежный партнер, человек прямой, уверенный в себе, человек, который руководствовался национальными интересами. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать».