Абдоллахиана похоронят в Тегеране

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, погибший при крушении вертолета с президентом Ибрагимом Раиси, будет захоронен в четверг в Тегеране при мечети Шаха Абдул-Азима. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По информации агентства, церемония прощания с погибшим главой МИД пройдет 23 мая на площади перед зданием Министерства иностранных дел в Тегеране в 09:00 по местному времени, а похороны состоятся в тот же день в 11:00 на территории мемориального комплекса Шах Абдул-Азим.

20 мая глава управления исламской пропаганды провинции Восточный Азербайджан Сейед Махмуд Хоссейни заявил в интервью агентству Mehr, что президент Раиси будет захоронен в его родном городе Мешхед, пятничный имам Мохаммад Али Але Хашем - в Тебризе, а губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати - в городе Мараге. Все похороны пройдут 23 мая.