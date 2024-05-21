США призвали ЕС к войне с Китаем

Министр финансов США Джанет Йеллен во Франкфурте призвала ЕС начать торговую войну с Китаем, чтобы ограничить экспорт китайских технологий по низким ценам, в первую очередь касающихся ветряных турбин и солнечных батарей.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже подтвердила готовность ЕС присоединиться к США в введении пошлин на китайские электромобили.

Йеллен также сообщила, что новое право Минфина США накладывать на банки вторичные санкции, если те способствуют российским военным операциям, помогло сорвать усилия России по закупке товаров, необходимых для войны в Украине, но «необходимо продолжать работу».

«Я призываю все присутствующие здесь учреждения принять повышенные меры по соблюдению требований и усилить внимание на попытки России обойти санкции», – подчеркнула глава Минфина.