Массовый исход россиян из Турции

Россияне, уехавшие в Турцию после вторжения в Украину, массово перебираются в другие страны на фоне проблем с получением вида на жительство (ВНЖ) и банками. Как пишет Reuters со ссылкой на официальные данные, за последний год республику покинули десятки тысяч граждан РФ. К маю число россиян с турецким ВНЖ сократилось до 96 тыс. человек. В конце 2022 года их было 154 тыс.

Девять россиян рассказали агентству, что им пришлось уехать из Турции из-за трудностей с получением ВНЖ, которые возникли в начале 2023 года. Тогда власти ужесточили проверку заявок, поскольку вызванный войной поток мигрантов спровоцировал резкий взлет цен на недвижимость, и собственники начали выселять арендаторов из числа турецких граждан, чтобы сдать жилье дороже. В результате для иностранцев закрыли 10 районов Антальи. Помимо этого, минимальная стоимость недвижимости для гарантированного получения ВНЖ повысилась до $200 тыс. вместо прежних $50 тыс. в небольших городах и $75 тыс. в мегаполисах.

Другой причиной бегства граждан РФ из Турции стали трудности с проведением банковских операций. С начала 2024 года практически перестал открывать счета россиянам DenizBank — один из крупнейших банков страны. Из десяти заявок одобрение получает только одна, счет невозможно открыть даже с наличием ВНЖ и прописки в Турции, рассказывал один из посредников Сергей Овсянников, добавляя, что исключения делают лишь клиентам с большим депозитом от $100 тыс. и выше.

Кроме того, массовый отъезд россиян спровоцировал резкий рост цен: в прошлом месяце инфляция в республике достигла 70%. «В Турции невозможно предсказать свое будущее», - прокомментировал ситуацию 46-летний работник IT-сектора Дмитрий, уехавший из Санкт-Петербурга в Стамбул после объявления мобилизации в 2022 году.

В итоге многие россияне отправились жить в Сербию и Черногорию. Некоторые выбрали латиноамериканские страны — Аргентину и Бразилию. Из вестника турецкой Торговой палаты следует, что число компаний, созданных с участием российского капитала, сократилось со 140 в 2022 году до 68 в 2023-м.