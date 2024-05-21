Зеленский объяснил нежелание приглашать Россию

Киев не хочет приглашать Россию на «саммит мира» в Швейцарию, чтобы она не могла его сорвать, Москву привлекут через посредников на следующем этапе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

«Они [российская сторона] все заблокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом, как мы это много раз видели, — сказал Зеленский. — Повестка дня не может быть российской».

Президент Украины отметил, что целью предстоящего саммита станет выработка общей позиции стран-участниц по трем ключевым вопросам, о которой в дальнейшем будет проинформирована Москва: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен «всех на всех».

Саммит в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня, на него приглашены делегации 160 государств. Участники мероприятия в том числе будут обсуждать «формулу мира» Зеленского, которая содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года.