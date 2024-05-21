Записал: Ага Гасымлы, собкор 00:39

Израиль ни в коей мере не мог быть причастен к катастрофе вертолета и гибели президента Ирана Ибрахима Раиси. Об этом заявил в интервью haqqin.az известный израильский эксперт в области безопасности Сергей Мигдаль, комментируя сообщения иранских СМИ об «израильском следе» в крушении вертолета, в котором погибли президент Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц.

«У Израиля есть железное правило: точечным ликвидациям подвергаются только руководители террористов или лидеры военных организаций во враждебных странах и квазигосударственных образованиях, - подчеркнул эксперт. – Но это правило не распространяется на официальных политических деятелей. Много лет назад, когда существовала «Организация освобождения Палестины» (ООП) спецслужбы Израиля ликвидировали руководителей ее военного крыла, но не представителей политического руководства ООП. Что же касается Ирана, то от ударов израильских дронов гибли только офицеры КСИР или армии. Скажем, в Дамаске был ликвидирован генерал Мохаммад Реза Захеди, командир сирийских и ливанских сил КСИР. Или бригадный генерал Мохсен Фахризаде, руководивший в Иране ядерной программой, а также другие иранские военные, но не дипломаты или министры. Отмечу, что этих же правил придерживается и иранская сторона. Я абсолютно уверен, что Израиль не причастен к гибели Раиси и других лиц, о чем официальные представители еврейского государства заявила иностранным журналистам. Ответом на недавний массированный обстрел Израиля иранскими ракетами и дронами стало уничтожение системы ПВО КСИР около Исфахана самолетами ВВС Израиля. Искать другие действия военных или спецслужб Израиля по данному вопросу нет смысла». По мнению Мигдаля, гибель Раиси, скорее всего, стала следствием аварии вертолета.

«В прошлом авиакатастрофы, в которых погибали главы государств и правительств, уже случались, - напомнил эксперт. - Авария вертолета Раиси напоминает катастрофу, произошедшую 10 апреля 2010 году под Смоленском в туманную погоду с лайнером Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качински и сопровождавшие члены Кабинета министров этой страны. Лично мне непонятно, почему Ибрахим Раиси, прилетев на встречу с президентом Ильхамом Алиевым на современном МИ-171, являющимся экспортной, модернизированной версией российского вертолета МИ-117, на обратном пути почему-то пересел на куда более старый американский вертолет Bell-212? Как известно, в последние 45 лет США вообще не поставляли Ирану самолеты или вертолеты. Запасные части к американской авиатехнике, приобретенной еще шахом Резой Пехлеви, иранцы покупают сегодня на «сером» рынке или же производят сами. У самого Ирана нет вертолетного производства, но есть заводы, обслуживающие американские вертолеты Bell-212, Cobra и другие». По словам Сергея Мигдаля, вертолет, на котором летел президент Ирана, наверняка знаком читателям haqqin.az по знаменитому фильму Френсиса Копполы «Апокалипсис сегодня» о вьетнамской войне конца 60-х годов ХХ века. «У вертолета Ибрахима Раиси, скорее всего, было оборудование, обеспечивающее навигацию в условиях плохой видимости, - отметил израильский эксперт. - Но не было аппаратуры, позволявшей летать «вслепую». Такое оборудование есть у американских вертолетов UH-60M Black Hawk, у российских боевых «вертушек» К-52, известных как «Аллигаторы»… Эти боевые геликоптеры, буквально нашпигованные сенсорами и различными приборами, могут на автопилоте летать между горами и ущельями, держа дистанцию и фиксируя малейшие изменения рельефа местности. Но поскольку всего этого и в помине нет у гражданских вертолетов, в частости у Bell-212, ни один адекватный экипаж не стал бы подвергать опасности себя и пассажиров, совершая полет в кромешном тумане с почти нулевой видимостью. Впрочем, в реальности большие начальники, пользуясь своим положением, зачастую оказывают давление на экипаж и требуют лететь в максимально нелетных условиях…»