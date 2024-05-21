Театральные деятели благодарят президента

Азербайджанский театр выходит на новый этап своего развития. Укрепляется материально-техническая база, принимаются последовательные меры по улучшению жилищных условий актеров, готовятся интересные спектакли.

В качестве очередного шага по развитию театрального дела в стране и повышению авторитета этой сферы искусства Кабинет министров присвоил Азербайджанскому государственному театру юного зрителя и Гянджинскому государственному драматическому театру статус «национального».

Присвоение «национального» статуса станет большим стимулом для улучшения материального благосостояния и творческой активности работников театров с многолетней историей.

Народный артист Ясин Гараев сообщил haqqin.az, что количество решений, принятых президентом Ильхамом Алиевым только в сфере культуры и искусства, достигло около 500. Эти решения, в частности, были связаны с реставрацией и театров, и киноцентров, музеев и исторических памятников в Азербайджане.

«Реализуются меры по развитию культурных центров. Ежегодно деятелям культуры и искусства присваиваются почетные звания, награды и стипендии, многим предоставляются квартиры. Это прямой вклад главы страны в нашу культуру и развитие искусства», — сказал народный артист.

Он добавил, что поскольку свою жизнь, творчество и сценическую деятельность он связал с ТЮЗ, то присвоение статуса «национального» стало для него очень радостной новостью:

«Счастлив весь коллектив. Это величайшая оценка для людей, посвятивших свою жизнь этому искусству. Такие решения приносят новую жизнь театру и побуждают нас работать с большим энтузиазмом».

Народная артистка Наиба Аллахвердиева отметила, что статус, присвоенный театру, дает его коллективу новый стимул упорно трудиться:

«Театр – бесценный храм искусства. Придание театрам статуса «национального» — историческое событие. Потому что в этом году исполняется 96 лет Азербайджанскому государственному театру юного зрителя и 151 год со дня создания азербайджанского театра. В нашей команде праздничное настроение. Выражаю глубокую признательность главе государства. Мы, актеры, всегда чувствуем его заботу о себе».

Заслуженный артист Шовги Гусейнов отметил, что придание театру статуса «национального» порождает большое чувство ответственности.

Почти все сотрудники театра поделились своей радостью в социальных сетях.