США о выводе войск из Нигера

Соединенные Штаты выведут свои войска из Нигера к 15 сентября. Об этом 21 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената Конгресса.

«Да, это верно», - сказал Блинкен, отвечая на вопрос журналиста, соответствуют ли действительности сообщения СМИ об уходе американских войск из Нигера к 15 сентября.

По его словам, американская сторона намерена следить за процессом ухода своих солдат и офицеров из Нигера, чтобы не допустить в том числе попадания вооружений США в руки российских военных советников, прибывающих в африканское государство.

Военное соглашение с США мятежники, захватившие власть в Нигере, разорвали 16 марта. Они объяснили это решение тем, что делегация Соединенных Штатов «не соблюдала дипломатический протокол». Данное соглашение позволяло американскому военному и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны.

19 мая сообщалось, что США начали вывод своих войск из Нигера, который ранее затребовал военный режим африканской страны. Он должен завершиться не позднее 15 сентября. До этого, шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о выводе войск из Нигера 8 мая. В апреле на севере Нигера в городе Агадесе сотни жителей вышли на митинг против присутствия военных США, чья военная база располагается в этом городе.