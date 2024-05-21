Глава президентской канцелярии Ирана Гулам Хоссейн Исмаили заявил, что во время полета трех вертолетов, включая тот, на борту которого находился покойный президент Ибрагим Раиси, «условия полета» и погода были «совершенно нормальными».

Исмаили сказал, что во время полета погодные условия были благоприятными, облачность была лишь в одной части.

«Через полчаса после полета возле медного рудника Сунгун была облачность, но это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета. Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками.

Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал. В конце концов облака рассеялись, и мы увидели медный рудник Сунгун.

Наш пилот развернулся и вернулся искать вертолет. Мне сказали, что вертолет мог разбиться, потому что у нас не было контакта в течение полутора минут. Наш вертолет несколько раз сделал круг и не смог установить радиосвязь. Приземлились на шахте Сунгун через 30 секунд.

Мы связались с пассажирами вертолета, никто не ответил. Затем нам сказали, что позвонили на мобильный телефон пилота вертолета Мустафави, и г-н аль-Хашем ответил и сказал, что он упал в ущелье, но не сказал, что произошло.