16:12

Министр правительства Новой Каледонии, отвечающий за цифровую экономику, Кристофер Жижес сообщил о масштабной кибератаке на сети архипелага. Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV. "Прошлой ночью мы подверглись небывалой для Новой Каледонии кибератаке", - отметил он. По словам Жижеса, местный провайдер подвергся атаке извне, ее целью была дестабилизация местных сетей. Жижес подчеркнул, что власти "остановили атаку до того, как был нанесен значительный ущерб", и выразил уверенность в том, что "речь идет о провокации перед визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Новую Каледонию".

*** 13:25



Столкновения между сторонниками независимости и французскими войсками в Новой Каледонии продолжаются, пишут французские СМИ. Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон во вторник вечером вылетел на тихоокеанский архипелаг Новая Каледония. Ожидается, что Макрон во время визита попытается найти пути для диалога с протестующими, которые не согласились общаться с президентом по видеосвязи. pic.twitter.com/Xq83MTMJYa — Newsfeed (@Newsfeed883920) May 22, 2024

*** 09:19



Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник вечером вылетел на тихоокеанский архипелаг Новая Каледония, заморскую территорию Франции, где уже неделю продолжаются беспорядки с поджогами зданий и убийствами. BBC пишет, что до далекого архипелага самолет президента Франции долетит, когда там будет уже четверг. Макрон встретится с местными чиновниками, политиками и представителями общин и, согласно официальным сообщениям, обсудит с ними налаживание диалога и восстановление разрушенного. «Президент проведет дискуссии со всеми силами в Новой Каледонии. Цель — подготовить восстановление. Президент также летит туда, чтобы восстановить диалог», — заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.