В Новой Каледонии заявили о масштабной кибератаке видео; обновлено 16:12
Министр правительства Новой Каледонии, отвечающий за цифровую экономику, Кристофер Жижес сообщил о масштабной кибератаке на сети архипелага. Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV.
"Прошлой ночью мы подверглись небывалой для Новой Каледонии кибератаке", - отметил он.
По словам Жижеса, местный провайдер подвергся атаке извне, ее целью была дестабилизация местных сетей. Жижес подчеркнул, что власти "остановили атаку до того, как был нанесен значительный ущерб", и выразил уверенность в том, что "речь идет о провокации перед визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Новую Каледонию".
*** 13:25
Столкновения между сторонниками независимости и французскими войсками в Новой Каледонии продолжаются, пишут французские СМИ.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон во вторник вечером вылетел на тихоокеанский архипелаг Новая Каледония. Ожидается, что Макрон во время визита попытается найти пути для диалога с протестующими, которые не согласились общаться с президентом по видеосвязи.
May 22, 2024
*** 09:19
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник вечером вылетел на тихоокеанский архипелаг Новая Каледония, заморскую территорию Франции, где уже неделю продолжаются беспорядки с поджогами зданий и убийствами.
BBC пишет, что до далекого архипелага самолет президента Франции долетит, когда там будет уже четверг. Макрон встретится с местными чиновниками, политиками и представителями общин и, согласно официальным сообщениям, обсудит с ними налаживание диалога и восстановление разрушенного.
«Президент проведет дискуссии со всеми силами в Новой Каледонии. Цель — подготовить восстановление. Президент также летит туда, чтобы восстановить диалог», — заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.
Беспорядки в Новой Каледонии вспыхнули неделю назад. Коренные жители архипелага, канаки, подняли протест против принятого парламентом в Париже закона, по которому право голоса на выборах получат приезжие из Франции, которые прожили в Новой Каледонии 10 лет. Канаки, которые составляют чуть больше 40% из 270-тысячного населения Новой Каледонии, опасаются, что в результате снизится политический вес их общины. В ходе беспорядков были убиты шесть человек. Франция прислала в Новую Каледонию подкрепление из 1050 жандармов, в последние дни ситуация стала чуть спокойнее, но до полного восстановления порядка еще очень далеко, отмечает BBC.
Мэр столицы Нумеа Соня Лагард во вторник сказала в эфире французского телеканала BFMTV, что за предыдущую ночь были подожжены две школы и 300 автомобилей местного дилера компании Renault. Лагард, член партии Макрона «Ренессанс», призывает президента «сделать паузу» в процессе введения нового закона в действие.
Французская оппозиция, бывшие премьер-министры Франции и лидеры других тихоокеанских государств и территорий тоже считают, что Макрону стоит отменить или приостановить избирательную реформу в Новой Каледонии.
Из-за беспорядков закрылся для коммерческих рейсов аэропорт Нумеа, на острове застряли сотни иностранцев.
Новая Каледония расположена в Тихом океане примерно в 1300 км на восток от Австралии и в 2000 км на север от Новой Зеландии. Она была присоединена к французской колониальной империи в 1853 году. В 1946 году получила статус заморской территории, и все ее жители, включая канаков, обрели гражданство Франции. Новая Каледония — довольно зажиточная территория: ВВП на душу населения в ней — почти 35 тыс. долларов — больше, чем у половины европейских стран.