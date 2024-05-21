Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и глава МИД Джейхун Байрамов почтили память президента Ирана Ибрагима Раиси и других высокопоставленных лиц, погибших в авиакатастрофе.

*** 14:03

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и министр иностранных дел Джейхун Байрамов прибыли в Тегеран. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Они принимают участие в официальной церемонии прощания с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.