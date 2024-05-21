Али Асадов и Джейхун Байрамов почтили память Раиси видео; обновлено 16:53
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и глава МИД Джейхун Байрамов почтили память президента Ирана Ибрагима Раиси и других высокопоставленных лиц, погибших в авиакатастрофе.
May 22, 2024
*** 14:03
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и министр иностранных дел Джейхун Байрамов прибыли в Тегеран. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
Они принимают участие в официальной церемонии прощания с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.
May 22, 2024
***09:45
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и министр иностранных дел Джейхун Байрамов примут участие в официальной церемонии прощания с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, главой МИД Хоссейном Амиром Абдоллахианом и другими иранскими официальными лицами, погибшими 19 мая в результате авиакатастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
В состав делегации также вошли члены рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-иранским межпарламентским связям, другие официальные лица.