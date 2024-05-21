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МИД Турции выразил удовлетворение решением ряда стран Европы признать с 28 мая Палестину в качестве независимого государства. В Анкаре призвали другие страны последовать этому примеру, назвав признание Палестины "требованием международного права и совести". Об этом сообщают турецкие СМИ, ссылаясь на заявление внешнеполитического ведомства. "Мы очень рады, что Испания, Ирландия и Норвегия объявили о том, что признают Государство Палестина. Признание Палестины – это требование международного права, справедливости и совести. Это чрезвычайно важный шаг в плане восстановления узурпированных прав палестинского народа, находящегося под оккупацией, и достижения статуса, которого Палестина заслуживает в международном сообществе", - говорится в заявлении турецкого МИД. В нем отмечается, что Турция продолжит прилагать усилия, чтобы как можно больше стран признали Палестину.

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Израиль отозвал для консультаций своих послов в Ирландии и Норвегии в свете решения этих стран признать государственность Палестины. Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац. «Я распорядился о немедленном возвращении в Израиль для консультаций израильских послов в Ирландии и Норвегии на фоне решения этих стран объявить о признании палестинского государства. Я посылаю Ирландии и Норвегии четкий сигнал: Израиль не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и угрожает его безопасности», - написал министр в X (ранее Twitter). Кац подверг критике признание Палестины в контексте атаки на Израиль вооруженных сторонников движения ХАМАС, совершенной 7 октября 2023 года. По мнению Каца, такое решение «посылает палестинцам и всему миру сигнал: терроризм выгоден»: «Извращенный шаг этих стран - это несправедливость по отношению к памяти жертв событий 7 октября, подрыв усилий по возвращению 128 похищенных и стимул для джихадистов из ХАМАС и Ирана, что отдаляет шанс на мир и ставит под вопрос право Израиля на самооборону». Глава МИД Израиля анонсировал «другие серьезные последствия» этих шагов Ирландии и Норвегии. Кроме того, он предупредил, что аналогичное решение об отзыве посла последует в отношении Испании. «Ирландско-норвежская глупость нас не останавливает. Мы настроены добиться наших целей: вернуть нашим гражданам безопасность, ликвидировать ХАМАС и возвратить заложников домой. Нет более праведных целей, чем эти», - заключил Кац.

* * * 11:34 Испания признает палестинское государство 28 мая. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес в ходе выступления в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) Испании в Мадриде. «В следующий вторник, 28 мая, Испания одобрит в Совете министров признание палестинского государства», - сказал Санчес.

* * * 11:20 Премьер-министры Ирландии и Испании Саймон Харрис и Педро Санчес сообщили, что страны решили признать Палестинское государство. Ранее сегодня, 22 мая, об аналогичном решении объявила Норвегия.

«Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестина. Каждый из нас теперь предпримет все необходимые национальные шаги для реализации этого решения»,— заявил Харрис на пресс-конференции, которого цитирует Reuters. Премьер назвал это «исторически важным днем для Ирландии и Палестины». Он отметил, что этот шаг был направлен на то, чтобы помочь разрешить израильско-палестинский конфликт путем создания двух государств. The Times of Israel передает, что глава МИД Израиля Исраэль Кац отозвал послов в Ирландии и Норвегии для консультаций из-за решения этих стран признать Палестину суверенным государством. «Я посылаю недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии — Израиль не позволит этому пройти тихо», — сказал Кац, предупредив об аналогичных мерах в случае, если Испания «последует примеру» Ирландии и Норвегии.

* * * 10:50 Правительство Норвегии объявило о признании Палестины суверенным государством, передал телеканал NRK. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил об этом на пресс-конференции. Решение вступит в силу 28 мая. В 1974 году ООН подтвердила неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость, суверенитет и возвращение беженцев. В 1988-м было провозглашено государство Палестина, которое является частично признанным.

* * * 10:05 Три европейские страны, включая Ирландию и Испанию, намерены 22 мая объявить о признании Палестины в качестве государства. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.