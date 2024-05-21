Турция приветствует решение Ирландии, Испании и Норвегии обновлено 13:01
МИД Турции выразил удовлетворение решением ряда стран Европы признать с 28 мая Палестину в качестве независимого государства. В Анкаре призвали другие страны последовать этому примеру, назвав признание Палестины "требованием международного права и совести". Об этом сообщают турецкие СМИ, ссылаясь на заявление внешнеполитического ведомства.
"Мы очень рады, что Испания, Ирландия и Норвегия объявили о том, что признают Государство Палестина. Признание Палестины – это требование международного права, справедливости и совести. Это чрезвычайно важный шаг в плане восстановления узурпированных прав палестинского народа, находящегося под оккупацией, и достижения статуса, которого Палестина заслуживает в международном сообществе", - говорится в заявлении турецкого МИД.
В нем отмечается, что Турция продолжит прилагать усилия, чтобы как можно больше стран признали Палестину.
*** 11:59
Израиль отозвал для консультаций своих послов в Ирландии и Норвегии в свете решения этих стран признать государственность Палестины. Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац.
«Я распорядился о немедленном возвращении в Израиль для консультаций израильских послов в Ирландии и Норвегии на фоне решения этих стран объявить о признании палестинского государства. Я посылаю Ирландии и Норвегии четкий сигнал: Израиль не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и угрожает его безопасности», - написал министр в X (ранее Twitter).
Кац подверг критике признание Палестины в контексте атаки на Израиль вооруженных сторонников движения ХАМАС, совершенной 7 октября 2023 года. По мнению Каца, такое решение «посылает палестинцам и всему миру сигнал: терроризм выгоден»: «Извращенный шаг этих стран - это несправедливость по отношению к памяти жертв событий 7 октября, подрыв усилий по возвращению 128 похищенных и стимул для джихадистов из ХАМАС и Ирана, что отдаляет шанс на мир и ставит под вопрос право Израиля на самооборону».
Глава МИД Израиля анонсировал «другие серьезные последствия» этих шагов Ирландии и Норвегии. Кроме того, он предупредил, что аналогичное решение об отзыве посла последует в отношении Испании. «Ирландско-норвежская глупость нас не останавливает. Мы настроены добиться наших целей: вернуть нашим гражданам безопасность, ликвидировать ХАМАС и возвратить заложников домой. Нет более праведных целей, чем эти», - заключил Кац.
* * * 11:34
Испания признает палестинское государство 28 мая. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес в ходе выступления в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) Испании в Мадриде.
«В следующий вторник, 28 мая, Испания одобрит в Совете министров признание палестинского государства», - сказал Санчес.
* * * 11:20
Премьер-министры Ирландии и Испании Саймон Харрис и Педро Санчес сообщили, что страны решили признать Палестинское государство. Ранее сегодня, 22 мая, об аналогичном решении объявила Норвегия.
«Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестина. Каждый из нас теперь предпримет все необходимые национальные шаги для реализации этого решения»,— заявил Харрис на пресс-конференции, которого цитирует Reuters.
Премьер назвал это «исторически важным днем для Ирландии и Палестины». Он отметил, что этот шаг был направлен на то, чтобы помочь разрешить израильско-палестинский конфликт путем создания двух государств.
The Times of Israel передает, что глава МИД Израиля Исраэль Кац отозвал послов в Ирландии и Норвегии для консультаций из-за решения этих стран признать Палестину суверенным государством. «Я посылаю недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии — Израиль не позволит этому пройти тихо», — сказал Кац, предупредив об аналогичных мерах в случае, если Испания «последует примеру» Ирландии и Норвегии.
* * * 10:50
Правительство Норвегии объявило о признании Палестины суверенным государством, передал телеканал NRK. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил об этом на пресс-конференции. Решение вступит в силу 28 мая.
В 1974 году ООН подтвердила неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость, суверенитет и возвращение беженцев. В 1988-м было провозглашено государство Палестина, которое является частично признанным.
* * * 10:05
Три европейские страны, включая Ирландию и Испанию, намерены 22 мая объявить о признании Палестины в качестве государства. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, третьей страной, которая признает государственность Палестины, может стать Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения, поскольку ранее они заявляли о подобных намерениях. Вероятнее всего, пишет газета, к Мадриду и Дублину сегодня присоединится Осло, остальные страны объявят о своем решении позднее.
В конце апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что до конца мая Палестину признают несколько стран Евросоюза. Среди европейских государств независимость Палестины признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Швеция. Всего в качестве независимого государства Палестину признают 143 из 193 стран ООН, в том числе Россия.