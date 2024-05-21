Премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Иран сопровождают вице-премьер правительства Армении Мгер Григорян и глава МИД Арарат Мирзоян. В состав делегации входят 12 человек.

*** 10:05

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в траурных мероприятиях в связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД Хоссейна Амира Абдоллахиана и других лиц в результате крушения вертолета.

Как сообщили в пресс-службе армянского Кабмина, глава правительства уже отправился в исламскую республику с рабочим визитом. Премьер будет присутствовать на официальной поминальной церемонии.