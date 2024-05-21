После соревнований в группе «А» Илаха Бахадирова в упражнении с мячом занимает 2-е место с результатом 29,850 балла.

Фидан Гурбанлы лидирует среди спортсменок, выступивших с булавами. В ее активе 28,500 балла.

Шамс Агагусейнова на 1-м месте с лентой. Она получила от судей 29 баллов.

И, наконец, Говхар Ибрагимова в соревнованиях с обручем располагается на 2-й позиции с показателем 30,050 балла.

Итоговые места наших юных спортсменок в квалификации мы узнаем примерно в 20:30 по бакинскому времени, когда завершатся соревнования во всех группах.