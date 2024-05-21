Азербайджанские гимнастки лидируют на чемпионате Европы в Будапеште обновлено 13:11
После соревнований в группе «А» Илаха Бахадирова в упражнении с мячом занимает 2-е место с результатом 29,850 балла.
Фидан Гурбанлы лидирует среди спортсменок, выступивших с булавами. В ее активе 28,500 балла.
Шамс Агагусейнова на 1-м месте с лентой. Она получила от судей 29 баллов.
И, наконец, Говхар Ибрагимова в соревнованиях с обручем располагается на 2-й позиции с показателем 30,050 балла.
Итоговые места наших юных спортсменок в квалификации мы узнаем примерно в 20:30 по бакинскому времени, когда завершатся соревнования во всех группах.
*** 12:03
В Будапеште стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике.
В первый день соревнований выступают юниорки. Азербайджан представляют Илаха Бахадирова (мяч), Фидан Гурбанлы (булавы), Шамс Агагусейнова (лента) и Говхар Ибрагимова (обруч).
Сегодня определятся финалистки в отдельных упражнениях и призеры командного первенства юниорок.