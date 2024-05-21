Таксопарки-партнеры Yango закупили и вывели на линию более 1000 новых машин

Недавно Yango, один из ведущих сервисов заказа такси в Азербайджане, запустил программу по обновлению автопарка партнеров, которая позволяет таксопаркам получить автокредит на выгодных условиях. С момента ее старта перевозчики-партнеры Yango приобрели более 1000 новых машин.

Программа направлена на поддержку партнеров сервиса и улучшение качества поездок для пассажиров. Она предоставляет таксопаркам, соответствующим условиям программы, возможность обновить свой автопарк, используя выгодные условия по кредитованию при покупке и лизинге новых машин.

Директор одного из парков, сотрудничающих с сервисом, Рагиф Гусейнли поделился: "Благодаря поддержке Yango нам удалось купить больше ста новых автомобилей. Надеемся, что это сделает поездки для пассажиров комфортнее. Мы планируем продолжать обновлять наш автопарк на протяжении всего года".

Чтобы узнать более подробную информацию о программе, партнеры могут связаться с представителями сервиса Yango.