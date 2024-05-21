Финляндия пересматривает свои границы из-за России

Россия не информировала о планах изменить свои морские границы в Балтике. Об этом в эфире Yle заявил глава парламентского комитета Финляндии по иностранным делам Киммо Кильюнен.

«Удивительно, что это происходит на уведомительной основе. Обычно такие вещи обсуждаются и согласовываются. Теперь же мы оказались в несколько неожиданном положении», — сказал он.

Кильюнен сказал, что «финским властям необходимо выяснить, в чем именно проблема». По его словам, причиной пересмотра госграниц могли стать изменения природных условий, что влияет на границы экономических районов.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что власти страны «прорабатывают детали» после сообщения российского Министерства обороны.

«Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе об их пересмотре. Мы предполагаем, что Россия как участник Конвенции будет действовать в соответствии с ней», — добавила госпожа Валтонен в соцсети X.

Вчера, 21 мая, Минобороны России сообщило, что прямые линии границ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны. Там также добавили, что действующий перечень координат был утвержден в 1985 году и не соответствует «современной географической обстановке». В связи с этим оборонное ведомство готовится обновить координаты госграницы в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска.